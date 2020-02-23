Играет духовой оркестр. Росгвардейцы поздравили казанцев с Днем защитника Отечества

18:12, 23.02.2020 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ТЦ «Парк Хаус» музыканты военного оркестра Росгвардии РТ устроили флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества. Оркестр исполнил «Катюшу», «Крылатые качели» и «Ах вы сени, мои сени». А завершилась акция «Прощанием славянки». 

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