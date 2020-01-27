Коллегия госалкогольинспекции РТ: борьба с фальсификатами, отравления суррогатами и ЕГАИС

12:51, 27.01.2020 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

От некачественного алкоголя в Татарстане за 2019 год пострадало 563 человека, что на 3% больше, чем годом ранее. Причем в 223 случаях исход был смертельный, а рост этого показателя составил 19%. Об этом стало известно сегодня на  коллегии Госалкогольинспекции РТ. Работа заседания коллегии - в фоторепортаже "Реального времени".

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