Коллегия госалкогольинспекции РТ: борьба с фальсификатами, отравления суррогатами и ЕГАИС

От некачественного алкоголя в Татарстане за 2019 год пострадало 563 человека, что на 3% больше, чем годом ранее. Причем в 223 случаях исход был смертельный, а рост этого показателя составил 19%. Об этом стало известно сегодня на коллегии Госалкогольинспекции РТ. Работа заседания коллегии - в фоторепортаже "Реального времени".

