Старт юбилейных торжеств: как КАМАЗ отмечает свое 50-летие

Сегодня в Набережных Челнах стартовала серия праздничных мероприятий, приуроченных к полувековому юбилею КАМАЗа. На торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня начала строительства КАМАЗа, в Органном зале Набережных Челнов были приглашены как ветераны завода и нынешние работники, так и партнеры компании, представители бизнеса, городские и республиканские чиновники во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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