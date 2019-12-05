Старт юбилейных торжеств: как КАМАЗ отмечает свое 50-летие

Сегодня в Набережных Челнах стартовала серия праздничных мероприятий, приуроченных к полувековому юбилею КАМАЗа. На торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня начала строительства КАМАЗа, в Органном зале Набережных Челнов были приглашены как ветераны завода и нынешние работники, так и партнеры компании, представители бизнеса, городские и республиканские чиновники во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.