«Россия — исламский мир», день второй. «Ирендыкский медведь», новый платок Талии Минуллиной и «посиделки» двух президентов

17:00, 29.11.2019 45
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

В Уфе завершился второй день V заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Пленарная часть форума, на которой присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров, прошла в конгресс-холле «Торатау».

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