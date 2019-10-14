XIII Совет по предпринимательству: районы-лидеры по деловой активности и подготовка кадров для бизнеса

XIII расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ прошло сегодня в Казани. И. о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова озвучила результаты очередного рейтинга деловой активности. В ходе дискуссии на тему подготовки специалистов для бизнеса выяснилось, что индивидуальные и мелкие предприниматели не готовы пока к активным действиям по подготовке для себя специалистов, а предпочитают их, как заметил президент РТ Рустам Минниханов, переманивать друг у друга. Заседание совета — в фоторепортаже «Реального времени».
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