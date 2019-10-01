«Флейтистка Эльза» и прогнозы от Сергея Лукьяненко: в Казани стартовал IoT&AI World Summit Russia

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал цифровой форум IoT&AI World Summit Russia. Ожидается, что всемирное событие в мире Интернета вещей и искусственного интеллекта соберет более 1,5 тыс. делегатов из 25 стран мира. Среди основных направлений саммита — индустрия 4.0, умный город и ЖКХ, цифровые корпорации, цифровые нефтегаз и химия, большие данные и искусственный интеллект, цифровое правительство, цифровая энергетика, экосистема в IOT.
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