«За чистые выборы»: как казанских наблюдателей учили реагировать на провокации

12:05, 14.08.2019 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Порядка двух тысяч наблюдателей от общественных организаций пройдут обучение в преддверии выборов депутатов Госсовета РТ VI созыва. Один из таких тренингов от представителей корпуса «За чистые выборы» прошел сегодня в казанском культурном центре «Московский». 

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