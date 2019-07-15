Ледовая премьера в середине лета: обновленный «Ак Барс» — перед болельщиками и журналистами

Впервые за всю свою историю казанский «Ак Барс» сделал все, чтобы болельщик не позабыл за лето о существовании клуба. Уже в середине июля руководство решило «выгулять» основной состав и показать обновленную команду поклонникам хоккея. На открытой тренировке «Ак Барса» побывали корреспонденты «Реального времени».
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