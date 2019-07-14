Рыбный день: как в Казани кормят ухой, щучьими бургерами и морской паэльей

17:00, 14.07.2019 15
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В честь Дня рыбака, который отмечается в России 14 июля, сегодня на Кремлевской набережной в Казани утроили большой рыбный пикник. Гостям предлагали уху, пиццу из морепродуктов, рыбные коктейли, блюда из мидий, устрицы и расстегаи.

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