Inverso Mundus в Казани: AES+F представляет карнавал абсурда на современный лад

В казанской Галерее современного искусства проходит выставка «Inverso Mundus» художников AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес). В интерпретации AES+F абсурдистские сцены средневекового карнавала выглядят, как эпизоды современной жизни в многоканальной видеоинсталляции. Персонажи разыгрывают сцены абсурдных социальных утопий и меняются масками. AES+F создают свои работы на стыке фотографии, видео и цифровых технологий, но постоянно обращают внимание и на традиционные техники.
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