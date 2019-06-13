Inverso Mundus в Казани: AES+F представляет карнавал абсурда на современный лад

23:00, 13.06.2019 34
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В казанской Галерее современного искусства проходит выставка «Inverso Mundus» художников AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес). В интерпретации AES+F абсурдистские сцены средневекового карнавала выглядят, как эпизоды современной жизни в многоканальной видеоинсталляции. Персонажи разыгрывают сцены абсурдных социальных утопий и меняются масками. AES+F создают свои работы на стыке фотографии, видео и цифровых технологий, но постоянно обращают внимание и на традиционные техники.

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