Первый юбилей: в Казани в пятый раз прошел этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду

Сегодня в Казани завершился этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду. Соревнования стали для столицы Татарстана традиционными и прошли здесь в пятый раз. В нынешнем году в турнире приняли участие 82 спортсмена из 15 стран.
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