Сессия Казгордумы: новый начальник полиции, казанцы-благотворители и молодежная политика

Сегодня в Ратуше проходит XXXIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва. В повестке дня сессии 11 вопросов, в числе которых о бюджете Казани, о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчестве, о реализации государственной молодежной политики в Казани. В ходе сессии депутатам представили нового начальника Управления МВД РФ по Казани Александра Мищихина.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым