Сессия Казгордумы: новый начальник полиции, казанцы-благотворители и молодежная политика

12:10, 18.04.2019 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Ратуше проходит XXXIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва. В повестке дня сессии 11 вопросов, в числе которых о бюджете Казани, о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчестве, о реализации государственной молодежной политики в Казани. В ходе сессии депутатам представили нового начальника Управления МВД РФ по Казани Александра Мищихина.

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