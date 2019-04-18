Сессия Казгордумы: новый начальник полиции, казанцы-благотворители и молодежная политика

Сегодня в Ратуше проходит XXXIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва. В повестке дня сессии 11 вопросов, в числе которых о бюджете Казани, о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчестве, о реализации государственной молодежной политики в Казани. В ходе сессии депутатам представили нового начальника Управления МВД РФ по Казани Александра Мищихина.