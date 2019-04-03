«На западном фронте без перемен»: Ремарк по-ганноверски на качаловской сцене

19:59, 03.04.2019 20 2
1/20
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

С апреля по июнь в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им.В.Качалова пройдет Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия». Зрители увидят постановки режиссеров из Германии, России и Китая. Открыли фестиваль артисты немецкого города Ганновер. 3 и 4 апреля на сцене Качаловского театра прошли показы спектакля Ларса-Оле Вальбурга «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха-Марии Ремарка.

Распечатать материал

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:28
    Забыли написать как люди рядами уходили из-за того что организация была на ужаснейшем уровне
    Ответить
    Анонимно 09:48
    ложь.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи