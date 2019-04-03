«На западном фронте без перемен»: Ремарк по-ганноверски на качаловской сцене

С апреля по июнь в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им.В.Качалова пройдет Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия». Зрители увидят постановки режиссеров из Германии, России и Китая. Открыли фестиваль артисты немецкого города Ганновер. 3 и 4 апреля на сцене Качаловского театра прошли показы спектакля Ларса-Оле Вальбурга «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха-Марии Ремарка.
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