Триумф по-татарстански: в День театра в Казани вручили премию «Тантана»

Сегодня в театре имени Галиасгара Камала объявили имена обладателей премии «Тантана» («Триумф»).
«Тантана» – ежегодная театральная премия Министерства культуры Татарстана, вручение которой приурочено ко Всемирному дню театра. Премия включает номинации «Дебют», «Лучшая эпизодическая роль», «Лучший актер театра кукол», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Честь и достоинство», «Лучшая роль в музыкальном спектакле» и ряд других.
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