Что было «До кино»? 300 анимационных и оптических игрушек в центре «Эрмитаж – Казань»

19:30, 21.03.2019 30
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в центре «Эрмитаж – Казань» открылся первый в России выставочный проект по истории кино и анимации. На выставке «До кино» представлено более 300 анимационных и оптических игрушек XIX-XX веков. Главная особенность экспозиции - уникальная возможность опробовать в действии 20 интерактивных экспонатов.

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