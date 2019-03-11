О проблемах бизнеса в 11-й раз: в «Пирамиде» прошло XI расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ

Сегодня в КРК «Пирамида» прошло XI расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан. В заседании принял участие уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Участниками заседания стали более 200 предпринимателей, а гостями - депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, директор департамента инвестиционной политики Минэконразвития России Милена Арсланова и другие.
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