День российской науки в КФУ: «мышь для опытов», проблемы аутизма и встреча с ректорами вузов

11:24, 08.02.2019 20
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня, в День российской наука, президент РТ Рустам Минниханов осмотрел экспозиции научно-исследовательских работ Казанского (Приволжского) федерального университета, Академии наук Республики Татарстан и Казанского научного центра Российской академии наук, встретился с ректорами вузов и принял участие в заседании Наблюдательного совета Казанского (Приволжского) федерального университета.

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