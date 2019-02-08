День российской науки в КФУ: «мышь для опытов», проблемы аутизма и встреча с ректорами вузов

Сегодня, в День российской наука, президент РТ Рустам Минниханов осмотрел экспозиции научно-исследовательских работ Казанского (Приволжского) федерального университета, Академии наук Республики Татарстан и Казанского научного центра Российской академии наук, встретился с ректорами вузов и принял участие в заседании Наблюдательного совета Казанского (Приволжского) федерального университета.
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