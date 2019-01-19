Кубок России «уплыл»: ватерполисты московского «Динамо» обыграли «Синтез»

20:31, 19.01.2019 23 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани завершился финальный турнир Кубка России по водному поло среди мужских команд. В финальном матче турнира встречались динамовцы Москвы и ватерполисты казанского «Синтеза». Окончательный счет – 12:10 в пользу «Динамо», и Кубок России отправляется в Москву.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02:37
    На заводах в обязательном порядке заставляли идти на эти матчи
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