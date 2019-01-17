Годовой отчет: как прошла итоговая коллегия прокуратуры РТ

12:00, 17.01.2019 33 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось заседание коллегии прокуратуры РТ по итогам работы в 2018 году и задачам на 2019-й. В мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

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комментарии

  • Анонимно 17 янв
    Удачной дальнейшей службы!
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