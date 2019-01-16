Стратегия татарского народа: от обсуждений — к эскизу, от эскиза — к проекту, от проекта — к документу

19:00, 16.01.2019 32 3
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня представители Всемирного конгресса татар встретились с татарским активом Арского и близлежащих районов, чтобы представить эскиз Стратегии татарского народа. Сейчас идет процесс публичного обсуждения стратегии. Документ должен быть разработан к 30 августа 2019 года.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 янв
    /от обсуждений — к эскизу, от эскиза — к проекту, от проекта — к документу/
    От документа - к ничему.
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  • Анонимно 16 янв
    Эта стратегия как документ какой будет иметь статус? Федерального закона? Регионального закона? Не будет иметь ни того, ни другого? Тогда толк от него: ноль
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  • Анонимно 17 янв
    Девчонок нарочно таких набирают в промоутеры?
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