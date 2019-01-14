Ко Дню работника прокуратуры: музыкальные поздравления и государственные награды

Сегодня в Казани состоялось торжественное заседание, посвященное Дню работника прокуратуры России. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, прокурор РТ Илдус Нафиков, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители республиканских органов государственной власти, судебных и правоохранительных органов, работники и ветераны органов прокуратуры Республики Татарстан.
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