Ко Дню работника прокуратуры: музыкальные поздравления и государственные награды

12:35, 14.01.2019 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось торжественное заседание, посвященное Дню работника прокуратуры России. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, прокурор РТ Илдус Нафиков, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители республиканских органов государственной власти, судебных и правоохранительных органов, работники и ветераны органов прокуратуры Республики Татарстан.

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