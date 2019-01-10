О труде в Татарстане: пилотный проект по снижению бедности и задержки зарплаты

13:18, 10.01.2019 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло заседание итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ «Труд, занятость и социальная защита: итоги 2018 года и задачи на 2019 год». В ходе заседания состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Международным банком реконструкции и развития и правительством РТ.

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