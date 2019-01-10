О труде в Татарстане: пилотный проект по снижению бедности и задержки зарплаты

Сегодня в Казани прошло заседание итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ «Труд, занятость и социальная защита: итоги 2018 года и задачи на 2019 год». В ходе заседания состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Международным банком реконструкции и развития и правительством РТ.