Провожаем 2018-й: лучшие фото года в «Реальном времени»

Интернет-газета «Реальное время» отобрала наиболее интересные кадры, снятые нашими фотокорреспондентами в 2018 году, и предлагает вспомнить, каким он был, 2018-й.
Фото Максима Платонова, Олега Тихонова, Дмитрия Резнова, Рината Назметдинова, Тимура Рахматуллина, Сергея Афанасьева
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Но где фото научных событий?
Ведь что-то в науке за год было сделано?