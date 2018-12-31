Провожаем 2018-й: лучшие фото года в «Реальном времени»

07:00, 31.12.2018 138 1
1/138

Интернет-газета «Реальное время» отобрала наиболее интересные кадры, снятые нашими фотокорреспондентами в 2018 году, и предлагает вспомнить, каким он был, 2018-й.

Фото Максима Платонова, Олега Тихонова, Дмитрия Резнова, Рината Назметдинова, Тимура Рахматуллина, Сергея Афанасьева

Распечатать материал

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 дек
    Фото интересные и отражают ход реальных событий.

    Но где фото научных событий?
    Ведь что-то в науке за год было сделано?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи