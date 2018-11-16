«Татар кызы — 2018»: «казанская корона» для красавицы из Удмуртии

Победительницей Международного конкурса красоты и талантов «Татар кызы» стала представительница Удмуртской Республики Диляра Гильмутдинова. Финал конкурса прошел сегодня в казанском театре оперы и балета им. М. Джалиля. Главным призом для «Татар кызы — 2018» стала переходящая корона, изготовленная златоустовскими мастерами в форме казанской шапки, и автомобиль «Лада Гранта». В шоу приняли участие 14 девушек из 11 регионов России и трех стран зарубежья.
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