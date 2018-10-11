Как «Уйти в IT»: в Казани открылся V форум деловых женщин

12:50, 11.10.2018 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани открылся V Форум деловых женщин Республики Татарстан под названием «Уйти в IT». Форум посвящен информационным технологиям, коммуникациям и проектам в сфере IT. В ходе мероприятия участники пройдут обучение и превратят свои IT-идеи в востребованные бизнес-продукты. На мероприятии побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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