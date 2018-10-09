Первый Качаловский фестиваль: Гоголь в интерпретации Театра им.Ленсовета

Сегодня в Казани спектаклем Театра им. Ленсовета «Город. Женитьба. Гоголь» в постановке Юрия Бутусова открылся Качаловский фестиваль. Спектакль - лауреат высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» в номинации «Лучший спектакль на большой сцене» (2015). В театре побывал корреспонденты «Реального времени».
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