Каллиграфия Востока остается в сердце Казани

18:03, 28.09.2018 27 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее исламской культуры состоялась церемония передачи работ признанных авторов каллиграфии Абдул Рашида Батта (Пакистан), Джамала аль-Рабеа и Мохаммеда аль-Кебаси (Саудовская Аравия) Музею-заповеднику «Казанский Кремль». Это мероприятие было приурочено к закрытию выставки «Каллиграфия Востока в сердце Казани».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 сент
    Красота.
    Впечатляет.
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