Каллиграфия Востока остается в сердце Казани

Сегодня в Музее исламской культуры состоялась церемония передачи работ признанных авторов каллиграфии Абдул Рашида Батта (Пакистан), Джамала аль-Рабеа и Мохаммеда аль-Кебаси (Саудовская Аравия) Музею-заповеднику «Казанский Кремль». Это мероприятие было приурочено к закрытию выставки «Каллиграфия Востока в сердце Казани».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Впечатляет.