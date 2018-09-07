И снова FINA в Казани: сильнейшие пловцы планеты начинают борьбу за мировой кубок

21:34, 07.09.2018 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта прошло торжественное открытие этапа Кубка мира FINA по плаванию: впервые российский этап турнира проходит в столице Татарстана. Казанский этап мирового Кубка открывает программу соревнования — следующий раунд турнира пройдет в Дохе.

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