Почта, финансы, посылки. Почта России заработает в «новом формате»?

13:28, 29.08.2018 29 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани открылось отделение Почты России нового формата. Оно работает по адресу ул. Кулагина, д. 8 и обслуживает около 15 тысяч жителей района. На открытии побывал фотокорреспондент "Реального времени".

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 авг
    А почту по квартирам ежедневно разносить будут? или 1-2 раза в неделю по настроению? (почта 420124)
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