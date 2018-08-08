По ту и эту сторону стойки: как казанские журналисты знакомились с коктейльной индустрией

Сегодня представителей СМИ Казани пригласили на бар-хоппинг с владельцами и бар-менеджерами этих заведений, чтобы обсудить проблемы, тенденции, возможности барной индустрии. В беседе о развитии отрасли приняли участие и корреспонденты «Реального времени». Подробный материал о встрече читайте в нашей газете в ближайшее время.