В ходе рейда ни одна уточка не пострадала! Как наказывают за парковку на берегу

Сегодня татарстанские экологи республики провели очередной рейд по водоохранным зонам в рамках операции «Автостоп». Ширина водоохранных зон у озер, рек и ручьев составляет от 50 до 200 м. Остановка и стоянка транспортных средств здесь запрещена. Нарушителям грозят штрафы: от 3 до 4,5 тыс. рублей для физлиц, от 8 до 12 тыс. - для должностных и от 200 до 300 тыс. рублей - для юрлиц. Правда, сегодня «улов» у экологов был небольшой.

