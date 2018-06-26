Тупик или прорыв? Обсуждения генплана Казани вынесли на ток-шоу

16:42, 26.06.2018 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КФУ прошли телевизионные дебаты по теме «Новый генплан Казани: тупик или прорыв?». За дискуссией наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

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