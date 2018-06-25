«Колумбийский карнавал» и могучий разгром от Фалькао и компании: Польша вылетает

Сборная Колумбии выиграла у команды Польши со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встречу группы H, которая прошла на «Казань Арене», посетили 42 873 зрителя, что стало рекордом посещаемости стадиона. Счет открыл защитник сборной Колумбии Ерри Мина. Далее авторами голов стали нападающий Радамель Фалькао и полузащитник Хуан Куадрадо.
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