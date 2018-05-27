Духов день в Суконной слободе: «Сопливый базар», венок из одуванчиков, традиционные хороводы и казачий оружейный ликбез

Сегодня в Духов день – престольный праздник храма Сошествия Святого Духа, в Суконной слободе прошел фестиваль, в программе которого была общая трапеза с полевой кухней, хороводы и игры, мастер-классы по ремеслам. Работали "Казачий городок" и ярмарка. На фестивале побывал фотокорреспондент «Реального времени».