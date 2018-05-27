Театр на балконе: как Мергасовский дом стал и сценой, и декорацией, и героем спектакля

02:12, 27.05.2018 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани прошла очередная театральная лаборатория «АРТ-подготовка», проводимая фондом «Живой город». Одним из знаковых эскизов, показанных в эти дни, стал спектакль «Дом», посвященный Мергасовскому дому.

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