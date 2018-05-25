Парковка? Сквер! В Казани обсудили благоустройство территории по ул. Абсалямова

23:41, 25.05.2018 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня неравнодушные казанцы приняли участие в общественном обсуждении благоустройства сквера на улице Абсалямова. Предполагается, что бульвар станет логическим завершением сквера "Стамбул" и вместе с парком Победы и парком у центра семьи "Казан" образует единый пешеходный маршрут.

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