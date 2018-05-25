Как отмечали День российского предпринимательства в Казани

18:00, 25.05.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Торгово-промышленная палата РТ пригласила на торжественный обед предпринимателей, состоящих в союзе, для чествования бизнесменов, ведь 26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства.

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