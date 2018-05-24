Для женщин и мужчин возраста «за…»: все еще только начинается

В Казани впервые прошел ставший уже традиционным в Москве и Петербурге показ мод для моделей старше 50 лет «Подиум зрелой красоты». Моделями стали участники проекта «Жизнелюб» - люди пенсионного возраста. Девиз проекта: «Мы показываем не вещи — мы показываем людей!»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым