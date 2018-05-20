Казанский марафон — 2018: на дистанции Рустам Минниханов, Тина Канделаки и паралимпийцы

13:29, 20.05.2018 55
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим ПлатоновМаксим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана проходит «Казанский марафон». Вместе с 3,5 тыс. казанцев и гостей города в 3-километровом забеге приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный продюсер федерального спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Дистанцию в 10 км планируют преодолеть 2700 человек. 21,1 км побегут около 2500 человек, на марафонскую дистанцию в 42,2 км планируют выйти 1700 человек.

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