Казанский марафон — 2018: на дистанции Рустам Минниханов, Тина Канделаки и паралимпийцы

Сегодня в столице Татарстана проходит «Казанский марафон». Вместе с 3,5 тыс. казанцев и гостей города в 3-километровом забеге приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный продюсер федерального спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Дистанцию в 10 км планируют преодолеть 2700 человек. 21,1 км побегут около 2500 человек, на марафонскую дистанцию в 42,2 км планируют выйти 1700 человек.