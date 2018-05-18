Преображение по-татарски: ТНВ раскрыл секреты шоу «Мин»

18:54, 18.05.2018 18
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня телеканал «Новый век» собрал журналистов, чтобы рассказать о деталях одного из рейтинговых проектов — «Мин». Поделиться впечатлениями, эмоциями и опытом работы пришли ведущая, визажисты, стилисты, парикмахер и психотерапевт.

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