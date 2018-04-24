«Наш Татарстан», итоги: «Тридевятое царство», «Актаныш гармуннары» и «цифровые сертификаты» победителям

18:48, 24.04.2018 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в IT-парке прошла церемония награждения авторов лучших проектов Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Победителями стали школьники и студенты, которые разработали собственные проекты в различных сферах: от IT-технологий до театрального искусства.

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