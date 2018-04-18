«Дуслык купере»: звезды татарской и башкирской эстрады сошлись на «мосту дружбы»

21:11, 18.04.2018 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КРК «Пирамида» прошел гала-концерт татаро-башкирского фестиваля «Дуслык купере/Мост дружбы». Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 7 апреля в Москве. После фестивальные концерты прошли в 11 регионах компактного проживания татар и башкир – Пенза, Ульяновск, Самара, Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень.В концерте приняли участие звезды татарской и башкирской эстрады.


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