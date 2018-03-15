Зеленые холмы, смотровая башня и парковочный вопрос: как обсуждали судьбу сквера на Абсалямова

Третьим в марафоне обсуждений новых общественных пространств стал бульвар по улице Абсалямова в Ново-Савиновском районе Казани. Его обустройство обсудили вчера на общественных слушаниях, прошедших в школе № 179.

Сейчас на этом месте находятся хаотичные парковки и строительный мусор, и вот уже в сентябре в городе должен появиться новый бульвар. На этом месте парковки предлагается сохранить – с помощью разметки и озеленения. Также создать прогулочную зону, поставить летние кафе, разбить две аллеи и велодорожки. Кроме того, на этом месте могут появиться центральная площадь района для елки и местных мероприятий, а также места для катания на скейтбордах, роликах или самокатах. Также на этом бульваре предлагается создать нетиповые площадки для детей и зеленые холмы для защиты от шума, пыли и мусора, а также заезда машин. А смотровая башня на Казанку и Казанский Кремль может стать местной достопримечательностью.