Задачи и для печати, и для массовых коммуникаций: в Казани прошла итоговая коллегия «Татмедиа»

17:56, 29.01.2018 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось заседание коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям в Казани. В его работе приняли участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский и другие официальные лица. Провел заседание руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов.

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