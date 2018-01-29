Задачи и для печати, и для массовых коммуникаций: в Казани прошла итоговая коллегия «Татмедиа»

Сегодня в Казани состоялось заседание коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям в Казани. В его работе приняли участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский и другие официальные лица. Провел заседание руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов.