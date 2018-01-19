Под ключ: как закончил год крупнейший сектор экономики РТ

Сегодня заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана по итогам 2017 года обсудили задачи, стоящие перед одной из крупнейших отраслей экономики республики. В работе коллегии приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошн, замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров, генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин.
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