Елочный городок ТАИФ-НК отметили в номинации «Белое кружево»

15:22, 16.01.2018 19
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  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК
  • фото предоставлено ТАИФ-НК

В муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее оформление елочный городок ТАИФ-НК получил диплом в номинации «Белое кружево». В этом году сотрудники предприятия по традиции украсили сквер имени Н.В. Лемаева. Символом площадки стала шестнадцатиметровая ель в сине-белой цветовой гамме, кроме этого в парке установили большую елочную игрушку в форме шара и сказочных персонажей, а живые елки подсветили гирляндами.

Сквер имени Н.В. Лемаева компания оформляет каждый год на протяжении 10 лет. Впервые парк украсили в 2007 году, когда центральной фигурой стала Спасская башня Казанского Кремля. В 2008 году там установили Эйфелеву башню, а к следующим новогодним праздникам построили Пизанскую. В 2010 году в сквере возвысился Биг-Бен, в 2011 году - средневековый сказочный замок. Через год в нижнекамском парке специалисты соорудили национальный монумент Казахстана Байтерек, а с 2014 по 2017 гг сквер украшал символ Брюсселя – башня Атомиум.

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