В Казани выбрали «Золотую сотню» предпринимателей

Сегодня в Казани состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня-2016». Жюри, состоящее из представителей органов государственной власти, бизнесменов и отраслевых ассоциаций, выбрало 100 лучших представителей предпринимательского сообщества, чтобы отметить их вклад в развитие экономики Татарстана.
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