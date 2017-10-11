От большого к малому: как Рустам Минниханов призывал муниципалитеты улучшать деловой климат

VI расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан состоялось сегодня в Казани, на площадке КРК «Пирамида». По словам Рустама Минниханова, сегодня вопросы развития малого и среднего бизнеса – это конкретные и очень серьезные вопросы. Но это не только вопрос руководства страны, президента и премьер-министра, парламента и министров – это, в первую очередь, и муниципалитеты. «К сожалению, на муниципальном уровне эта работа не везде поставлена должным образом», - констатировал Рустам Минниханов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым