От большого к малому: как Рустам Минниханов призывал муниципалитеты улучшать деловой климат

12:38, 11.10.2017 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

VI расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан состоялось сегодня в Казани, на площадке КРК «Пирамида». По словам Рустама Минниханова, сегодня вопросы развития малого и среднего бизнеса – это конкретные и очень серьезные вопросы. Но это не только вопрос руководства страны, президента и премьер-министра, парламента и министров – это, в первую очередь, и муниципалитеты. «К сожалению, на муниципальном уровне эта работа не везде поставлена должным образом», - констатировал Рустам Минниханов.

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