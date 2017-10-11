От большого к малому: как Рустам Минниханов призывал муниципалитеты улучшать деловой климат

VI расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан состоялось сегодня в Казани, на площадке КРК «Пирамида». По словам Рустама Минниханова, сегодня вопросы развития малого и среднего бизнеса – это конкретные и очень серьезные вопросы. Но это не только вопрос руководства страны, президента и премьер-министра, парламента и министров – это, в первую очередь, и муниципалитеты. «К сожалению, на муниципальном уровне эта работа не везде поставлена должным образом», - констатировал Рустам Минниханов.