Наставления для молодежи, стихи Тукая и награды: в Казани завершился форум «Золото тюрков»

13:41, 09.10.2017 35
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской Ратуше состоялась церемония закрытия молодежного форума «Золото тюрков». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Форум проходил в Казани с 5 по 9 октября. Его участниками стали 190 представителей тюркской молодежи из 14 субъектов РФ. Для участников форума были организованы образовательная программа, мастер-классы, интерактивные занятия, творческие сессии.

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