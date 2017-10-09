Налить воды в озеро: в Казани приступили к заполнению Лебяжьего

Сегодня рабочие приступили к заливке Лебяжьих озер — Большого, Малого и Светлого. Для заполнения водой трех озер потребуется около 120 дней при круглосуточной работе насоса. Необходимый объем заполнения — 1 447 795 куб. м воды. В качестве источника воды выбрано озеро Изумрудное. От него к озерам Лебяжье под землей проложили трубу длиной 1,5 км. Увидеть старт работ по заполнению Лебяжьего смогли сегодня журналисты в ходе пресс-тура, организованного мэрией Казани.